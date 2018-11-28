شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحتفي اليوم بوصول قيادي بارز .. شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم بمشائخ قبلية خولان الطيال بمحافظة صنعاء.

وقالت مصادر حضرت اللقاء " أن الأمير السعودي فهد بن تركي هنأ مشائخ خولان بنجاح فعاليات مؤتمرهم الذي انعقد مؤخراً في مأرب، مايقدمونه من جهود لإنقاذ اليمن من عدوان الميليشيا الانقلابية الحوثية.

وأضافت المصادر " أن مشائخ خولان، أكدو استعدادهم لرفد الجبهات وتعزيز جهود الجيش الوطني اليمني للقضاء على المشروع الحوثي المدعوم من إيران

كماالتقى قائد القوات المشتركة بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر بشيخ مشايخ خولان الطيال الشيخ/ محمد بن ناجي الغادر والذي ظهر بشكل مفاجئ في وسائل الإعلام.

وحسب المصادر عقد اللقاء في منطقة ظهران الجنوب - جنوب السعودية.

وحتى اللحظة لم يعرف الطريقة التي وصل بها الشيخ محمد بن ناجي الغادر إلى محافظة مأرب ثم إلى الأراضي السعودية رغم بقاءه في مناطق سيطرة الحوثيين إلى ما بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

يشار إلى أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية كان قد استهدف منزل الشيخ الغادر في مديرية خولان الطيال في 20/فبراير من العام الماضي.