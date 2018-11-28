شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي اليمني ينقل السيولة النقدية من عدن إلى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال البنك المركزي اليمني انه تم الاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي على آلية مشتركة لنقل النقدية من العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة جدة عبر البنك المركزي اليمني . جاء ذلك في مذكرة حصل عليها شبكة أبابيل نت الأخبارية وجهها مدير البنك المركزي اليمني إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن . وقال إن البنك المركزي قام بوضع آلية محددة لنقل السيولة إلى المملكة العربية السعودية بهدف تغذية حسابات البنوك الخارجية.. وتعهد البنك المركزي بتحمل كافة التكاليف الفترة الأولى من تفعيل الآلية كخدمة منه للقطاع المصرفي لحين إعادة الدورة النقدية للقطاع سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية .

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي اليمني ينقل السيولة النقدية من عدن إلى هذه الدولة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .