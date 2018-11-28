شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محافظ حضرموت يعلن عن حدثين هامين غدا الخميس ويصدر عدة قرارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المنطقة العسكرية الثانية بقيادة محافظ محافظة حضرموت فرج سالم البحسني حزمة من القرارات عشية الذكرى 51 للاستقلال. جاء ذلك عبر إذاعة المكلا عاصمة محافظة حضرموت . وقالت إنه أصدر قراراً بانتشار أمني كثيف غرب مديريات غرب المكلا المتمثّلة بمهمة القبضة الحديدية كما أعلن عن تخفيض سعر الديزل وسيكون بسعر موحد في كافة مدن حضرموت وقالت انه سيتم الاحتفال غدا بمناسبة الذكرى ال 51 للاستقلال وسيعلن خلال الحفل عن حدثين مهمين تحفظ عن ذكرهما ونوه انه لهما علاقة بثقة الدول الصديقة والشقيقة. ووصل محافظ حضرموت صباح اليوم إلى المكلا بعد زيارة استمرت لأيام في المملكة العربية السعودية.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محافظ حضرموت يعلن عن حدثين هامين غدا الخميس ويصدر عدة قرارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .