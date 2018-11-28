شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد فتح أبوابها قبل قليل ...انخفاض جديد لأسعار الصرف في محلات الصرافة بعدن..ويتراجع لهذا المستوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال صاحب كبرى محلات الصرافة بالعاصمة عدن ل التنمية برس ان أسعار الصرف شهد انخفاض جديد بعد ساعات من فتح المحلات أبوابها لهذا المساء.







وقال المصدر أن الدولار يباع من 475 بعد أن كان الصباح يباع 480 فيما الريال السعودي يباع من 127 بعد كان يباع صباحا من 128.



شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد فتح أبوابها قبل قليل ...انخفاض جديد لأسعار الصرف في محلات الصرافة بعدن..ويتراجع لهذا المستوى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .