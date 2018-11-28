عدن: ثلاث وقفات احتجاجية لرابطة المختطفين والمخفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويها

نظمت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، اليوم الثلاثاء، ثلاث وقفات احتجاجية "أمام قصر المعاشيق ووزارة حقوق الإنسان والمجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن(جنوبي اليمن) للمطالبة بحرية ذويها المختطفين في سجون سرية.

وقدمت الأمهات شكوى موقعة بأسماء أبنائها لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي "علي ناصر سالم" للمطالبة بالإفراج عن العشرات من المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً في السجون السرية بالمحافظة.

وتزامنت الوقفات الاحتجاجية مع تواجد وفد أممي في عدن، يضم كلا من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلومور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد علي النسور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد.

وناشدت الرابطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إنقاذ أبنائهن المخفيين قسراً من وحشة السجون السرية وتمكينهم من حقوقهم الطبيعية، كما طالبت الأمهات الصليب الأحمر زيارة أماكن الاحتجاز بالمحافظة ولمّ شملهن بأبنائهن.

وتنفذ الرابطة وقفاتها الإحتجاجية بشكل أسبوعي ودوري وتواصل تقديم الشكاوى وتوجيه الرسائل والمناشدات حتى يحصل جميع أبنائهن المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً على كافة حقوقهم القانونية والانسانية.

وتواصل قوات مايسمى بـ"الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات، اعتقال العشرات من المدنيين وتخفي بعضهم في سجون سرية منذ أكثر من سنتين، وترفض الإفراج عنهم، رغم صدور أحكام قضائية بإطلاقهم.

