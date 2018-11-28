سهرات فنية غنائية يمنية على "الغد المشرق".. تعرف على مواعيدها

تعرض قناة الغد المشرق اليمنية بدءاً من يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر سهرات جديدة فنية غنائية تم تصويرها مؤخراً باستديوهات القناة في مدينة جدة. ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن "السهرات خاصة بالأغنية اليمنية الأصيلة والمتعددة الألوان يعدها ويقدمها الاعلامي الفني المخضرم والمستشار في القناة صلاح مخارش ويشرف عليها مدير البرامج للقناة طارق الشميري. ويشارك فيها عدداً من الفنانين الذين قدم كلٍ منهم مجموعة من الأغاني الشهيرة حيث غنى فيها الفنانون حسين محب، مروه سالم، محمد الناخبي، وليد الجنيد وخالد الخطيب وذلك بمشاركة فرقة حضرموت للرقصات والفنون الشعبية.

وستعرض السهرات على قناة الغد المشرق كالتالي: الجمعة 30 نوفمبر الساعة 10 مساءً سهرة مع حسين محب السبت 1 ديسمبر الساعة 10 مساءً سهرة مع محمد الناخبي وخالد الخطيب الأحد 2 ديسمبر الساعة 10 مساءً سهرة مع مروة سالم ووليد الجنيد

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