الخميس يكشف جانباً من جرائم الحوثيين بالحديدة

كشف الإعلامي السعودي، منصور الخميس، اليوم الأربعاء، عن جانب من الجرائم الحوثية في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقال الخميس في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الجرائم التي ارتكبها الحوثي في الحديدة، تحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية".

وتابع:"اتخاذ المدنيين دروعا بشرية، زرع الألغام وتفخيخ المرافق الحيوية بدون خرائط".

وأضاف مواصلاً سرد جرائم الحوثيين بالحديدة:"تجنيد الأطفال ، واختطاف الصحفيين و موظفو الإغاثة، وقصف الأحياء السكنية".