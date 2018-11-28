شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة موثقة بعدسة محترفة بطلها القيادي الحوثي ‘‘الديلمي’’ مدير قناة المسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيديو في وسائل الإعلام الإيرانية یوم أمس الاثنين، يظهر فيه ممثل عن ميليشيات الحوثي أثناء مشاركته في ما يسمى بـ"المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية" بطهران.

​وظهر في الفيديو إبراهيم الديلمي، مسؤول مكتب قناة المسيرة في بيروت التابع للحوثيين وهو يمسح يده على عباءة خامئني ثم يعيدها إلى فمه مقبلا لها فيما يبدو أنه تبرك بخامنئي، الذي تعتبره ميليشيات الحوثي الزعيم الروحي لها والداعم لمشروعها التخريبي في اليمن.

وكان الديلمي حضر المؤتمر الذي نظم في طهران بمشاركة زعماء أحزاب ومليشيات ورجال دين موالين للنظام الإيراني، وفي ختام المؤتمر زارهم المرشد الإيراني خامنئي.