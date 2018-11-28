صحافي: معلومات باغيتال من قام بتغيير المناهج وخلافات حوثية عميقة

كشف الصحافي عبدالكريم المدي، اليوم الأربعاء، عن معلومات تؤكد اغتيال الحوثي الذي قام بتغيير المناهج الدراسية، وسط خلافات حوثية كبيرة. وقال المدي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أخبار تؤكد بأنه حدث يوم أمس الثلاثاء اغتيال( محسن احمدالاهدل) مؤلف كُتب التربية الاسلامية التابعة للحوثيين الذي قاد عملية تغيير المناهج وادخل فيها أفكار طائفية،عنصرية،سلالية،إرهابية".

وأضاف:"معلومات موثوقةعن وجود خلافات عميقة وتصدعات داخل قيادات الصف الأول في مليشيات الحوثي". وتابع:"وأمر كهذايضاف إلى ضعف المليشيات عسكريا وعجزهاعن التحشيدوالصمود أمام تقدمات المقاومةاليمنيةفي جميع الجبهات سيعجل بالحسم العسكري،ليس في الحديدة فقط، بل في صعدةالتي اقترب الجيش فيها من قطابر، وحدوه".

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