صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، 28 تشرين الثاني، 2018، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات عن الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي.
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