شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يختطفون أبناء قياديين في المؤتمر وأبرز وجاهات صنعاء "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت مليشيات الحوثيين، الثلاثاء نجلي قياديين في المؤتمر الشعبي العام بمديرية أرحب في ضواحي صنعاء. وقال مصدر مؤتمري "إن مليشيات الحوثي الإرهابية اختطفت "عدي" نجل الشيخ مجاهد الشيخ عضو المجلس المحلي بمديرية أرحب وهو أحد قيادات فرع المؤتمر، وكذلك إبراهيم نجل الشيخ محمد هادي النكعي أحد وجهاء المديرية وعضو قيادة فرع المؤتمر بأرحب. مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي ترصدت المختطفين في منطقة شراع بذات المديرية واقتادتهما إلى جهة مجهولة مع تصاعد التوتر القبلي بالمنطقة في أعقاب عملية الاختطاف. وصعدت مليشيا الحوثي عمليات خطف الأطفال وأبناء الوجاهات واتخاذهم رهائن لاسيما المؤتمرية الرافضة حشد مجندين في جبهات الحوثيين ومحارق الموت في مسعى لثنيهم عن ذلك.

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