قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في المتون بالجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، 28 تشرين الثاني، 2018 هجوما حوثيا على مواقع لها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري إن المليشيا هاجمت مواقع لقوات الشرعية قرب مجمع مديرية المتون في المحافظة.

وأضاف المصدر أن قوات الشرعية تمكنت من صد الهجوم وكبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح.

ولفتت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين الطرفين أعقب المواجهات.

وتشهد جبهة المتون وباقي جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.