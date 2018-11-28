قوات الشرعية تصد هجوما للمليشيا في المعافر بتعز

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، 28 تشرين الثاني، 2018 هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت تحت غطاء مدفعي كثيف هجوما على مواقع لقوات الشرعية في جبهة الكدحة التابعة لمديرية المعافر.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة منذ أشهر مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيا.