مُحسن: ميناء الحديدة "الشريان الرئيسي" لـ الحوثيين.. نحاول تسليمها إلى المدنيين

عبر الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، عن سعى اليمنيين والقيادات لإنهاء أزمة ميناء الحديدة الحالية وتسليمها إلى جهة مدنية أو مُحايدة لتولى مهامها وتأمين خط الملاحة البحرية، مُضيفاً أنه على مدار عامين المليشيا تتهرب من المبادرات بعد الموافقة الأولية.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن السبب الرئيسي فى التعنت الحوثى أهمية واستراتيجية الميناء، حيث تعتبر الشريان الرئيسي لإيصال الأسلحة والدعم المادى والمواد الغذائية إلى عناصر المليشيا.

ولفت مُحسن أن قوات التحالف استجابت إلى إيقاف العمليات العسكرية بصفة مؤقتة للوصول إلى سلام دائم، على الرغم من تقدمها فى عدداً من المناطق

