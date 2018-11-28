عبر الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، عن سعى اليمنيين والقيادات لإنهاء أزمة ميناء الحديدة الحالية وتسليمها إلى جهة مدنية أو مُحايدة لتولى مهامها وتأمين خط الملاحة البحرية، مُضيفاً أنه على مدار عامين المليشيا تتهرب من المبادرات بعد الموافقة الأولية.
ولفت مُحسن أن قوات التحالف استجابت إلى إيقاف العمليات العسكرية بصفة مؤقتة للوصول إلى سلام دائم، على الرغم من تقدمها فى عدداً من المناطق
وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن السبب الرئيسي فى التعنت الحوثى أهمية واستراتيجية الميناء، حيث تعتبر الشريان الرئيسي لإيصال الأسلحة والدعم المادى والمواد الغذائية إلى عناصر المليشيا.
ولفت مُحسن أن قوات التحالف استجابت إلى إيقاف العمليات العسكرية بصفة مؤقتة للوصول إلى سلام دائم، على الرغم من تقدمها فى عدداً من المناطق
شكرا لقرائتكم خبر عن مُحسن: ميناء الحديدة "الشريان الرئيسي" لـ الحوثيين.. نحاول تسليمها إلى المدنيين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .