شكرا لقرائتكم خبر عن ردفان: حملة شاملة لضبط المحال التجارية المخالفة للاسعار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ستدشن حملة أمنية بقيادة العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم واسناد في مديريات ردفان لضبط واغلاق المحلات التجارية الغير ملتزمة بالاسعار .

وذكرت مصادر محلية عن الاستعدادات لتدشين حملة أمنية يوم السبت لضبط المخالفين للاسعار في المديريات والتي لم تلتزم بالاسعار المحددة وماتزال تبيع بالاسعار القديمة حين كان سعر الصرف مرتفعا قبل تحسن العملة .

وأِشارت المصادر ان الحملة ستنطلق يوم السبت في مديريات ردفان وستقوم باغلاق المحلات التجارية التي تقوم بالبيع بالاسعار القديمة كما ستطال الحملة ايضا مالكي محاط الوقود والغاز بحيث عليها ان تقوم بالبيع بالسعر المحدد الذي اقرت شركة النفط .

ودعا المصدر الاهالي الى التجاوب والتفاعل مع الحملة الى جانب القوات الامنية والسلطة المحلية والابلاغ عن اي تاجر يقوم بالتلاعب بالاسعار .