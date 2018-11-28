مأرب: إحالة ثمانية من تجار الجملة إلى النيابة لتلاعبهم بالأسعار

أحالت السلطة المحلية بمديرية مدينة مأرب - عاصمة المحافظة - عدداً من تجار المواد الغذائية المخالفين إلى النيابة العامة.



وأكدت السلطة المحلية بالمديرية أنه تم يوم أمس الاثنين إحالة ملفات عدد ثمانية من تجار الجملة للمواد الغذائية إلى النيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار، وسوء تخزين بضاعتهم. وفقا لموقع محافظة مأرب"



من جهته أكد مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مأرب أن الحملة تأتي استمراراً للنزول الميداني المستمر لموظفي مكتب الصناعة بالمدينة ومراقبة حركة السوق التجارية.

وقال المكتب إن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة تم بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية اللازمة، وأن المكتب سيواصل الرقابة اليومية على السوق.

يأتي ذلك عقب تحسن سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة، بعد أن كان شهد تدهورا خلال الأشهر الماضية رافقه ارتفاعا في الأسعار.

