الحوثيون يُهددن بنسف منزل موزّع غاز بأحد أحياء صنعاء رفض طلبهم

هدد الحوثيون بنسف منزل أحد موزعي مادة الغاز المنزلي في أحد أحياء العاصمة صنعاء،بعد أن رفض طلبهم بتسليم 60 إسطوانة، كونه قد أخذ مقابل 150 إسطوانة من أهالي الحي.

وكشفت مصادر "الخليج 365"، أن حمدان الجايفي يتولى توزيع الغاز لحارتهم بشارع الستين مقابل جامعة الايمان ، باالامس صرفوا له 150 دبة غاز من الشركة ، وسلم قيمتها ، واليوم استلم من أهل الحارة الفلوس وصرف كل الاسطوانات لهم.

وقالت المصادر:"وكان ابو زيد "اسماعيل شيبان"مسئول الحوثيين بالحارة وابو حاتم القطابري قائد منطقة شملان الامنية قد أمروه ان لايصرف للحارة غاز ، ويسلم لهم ستين دبة غاز من الرأس ، فقال لهم كيف أعطيكم ستين دبة والحارة لهم شهر ونص بدون غاز وقد اخذنا منهم الفلوس ولازم نعطيهم غاز، ورفض يعطيهم الستين دبة".

وتابعت:"فأتوا يحاصروا البيت بعشرين طقم واطلقوا النار الى داخل البيت، واتلفوا الوايت اللذي بحوش الجائفي المملوك له ، واصيب احد ابنائه بشظية ، ولازالوا محاصرين للبيت الى اللحظة ، ويهددوا بتفجير البيت ونسفه".

وتضامن أهل الحارة نساء ورجال مع الجائفي وتقاطرت قبائل إلى منزله.

وطالب الأهالي برفع الحملة العسكرية، ومحاسبة ابو حاتم وعزله ،وانصاف الجائفي ومعالجة ابنه وتعويضه وتأديب من اطلقوا النار الى داخل بيته..