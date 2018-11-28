القبض على المتهم باغتيال مسؤول الصليب الأحمر بتعز

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، القبض على المتهم باغتيال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في شرطة تعز إن حملة أمنية داهمت أوكار مجرمين وعصابات خارجة عن القانون في سوق الصميل بالمدينة.

وأعلن البيان أن الحملة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على همام الصنعاني المشتبه الأول في حادث اغتيال المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوحنا لحود.

وأوضح أنه تم التحفظ على المتهم لتسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزاءه الرادع، وكان المسؤول الدولي لحود الذي يحمل الجنسية اللبنانية قد اغتيل في أبريل/نيسان الماضي، في منطقة الضباب غربي مدينة تعز.