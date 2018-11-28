غلاب: أيادٍ لقطر وإيران وراء رفع شعار الحوثية في تونس

قال نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات، إن رفع شعار الحوثية في تونس يضع تونس على كف التخلف.
وأضاف غلاب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، 28 تشرين الثاني، 2018، أن هناك ثلاثة أمور لابد من لفت الانتباه لها:
- يسار معادي للعالم ويتم تمويله ايرانيا وحزب الله.
- تمكن الحوثية عبر الخلية الإيرانية وحزب الله في تونس من تحريك العرقية الهاشمية باتجاهات عنصرية كهنوتية.
- التدخلات القطرية الباحثة عن ضجيج.
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