شكرا لقرائتكم خبر عن التصريح الأول لمحافظ شبوة المعين..ماذا قال وبماذا وعد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج محافظ شبوة الجديد على الإعلام بأول تصريح بعد تعيينه الليلة الماضية محافظا للمحافظة.

ووعد محمد صالح بن عديو ببذل كل جهد ممكن للنهوض بالمحافظة.

وقال:”لقد كلفني وشرفني فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي بثقته لتحمل إدارة محافظة شبوة في هذا الظرف الصعب والمعقد وهي لاشك تكليف وليس تشريف و حمل ثقيل ومسؤولية كبيرة وهنا أشكر فخامته على ثقته التي لن أدخر جهدا في الوفاء لها ولهذه المحافظة التي عانت الكثير والتي لايمكن أن يصلح حالها الا بتعاون ابنائها جميعا ودون استثناء وجعل انتشالها من هذا الوضع نقطة نلتقي عليها جميعا .

سأبذل بعون الله كل جهد وطاقة لخدمة أهلي في هذه المحافظة مستعينا بالله أولا ثم بدعم فخامة الرئيس ورعاية الاشقاء في التحالف العربي وخصوصا الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقبل ذلك بكل ابناء المحافظة من الأباء الكرام من عقلاء شبوة ورجالها وكذلك من الإخوة من شباب شبوة وروحها الحية حتى ننهض بهذه المحافظة

الشكر لكل من بادر بالتهنئة أو حسن الظن والدعاء .

والله نسأل التوفيق والسداد.

*محمد صالح بن عديو*

*محافظ محافظة شبوة*