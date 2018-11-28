تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأربعاء

ننشر رحلات طيران اليمنية اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018م وهي كالتالي: رقم الرحلة 609 خط الرحلة القاهرة- عدن الإقلاع:0230 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة) الوصول 0700 صباحا رقم الرحلة 506. خط الرحلة عدن- جده الإقلاع: 08:30 صباحا الوصول : 10:30 صباحا رقم الرحلة 507 خط الرحلة جده- عدن الإقلاع:12:00 ظهرا (توقيت جده) الوصول: 14:00 ظهرا رقم الرحلة608 خط الرحلة عدن- القاهرة الإقلاع: 15:00 عصرا الوصول : 17:30 مساء رقم الرحلة 607 خط الرحلة : القاهرة- سيئون- سقطرى القاهرة- سيئون الإقلاع: 03:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة) الوصول: 08:00 صباحا سيئون - سقطرى الإقلاع: 09:00 صباحا الوصول: 10:15 صباحا رقم الرحلة 606 خط الرحلة سقطرى-سيئون- القاهرة سقطرى - سيئون الإقلاع: 11:15 ظهرا الوصول : 12:30 ظهرا سيئون - القاهرة الإقلاع: 13:30 ظهرا الوصول: 16:15 مساء الوصول :15:30 عصرا

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