شكرا لقرائتكم خبر عن هلال الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز لتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، مع شركة سيمنز العالمية مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة شركائها الإنسانيين حول العالم، ولفت انتباه المانحين والشركات والمؤسسات الكبرى للقضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من الشعوب، وتعزيز دورها ومساهمتها في تخفيف المعاناة عنهم.

وبموجب المذكرة تقوم الشركة بدعم مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية والتنموية في اليمن خاصة في المجال الصحي.

وتموّل الشركة مشروع إنشاء عيادة طبية وتجهيزها بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن المذكرة حددت التزامات كل طرف وآليات العمل والحركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة في النهوض بمستوى الخدمات الطبية في اليمن.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر د. محمد عتيق الفلاحي وجو كيزر رئيس شركة سيمنز العالمية في الشرق الأوسط.

وبحث الجانبان عقب التوقيع تعزيز الشراكة بين الجانبين للمضي قدماً في تأهيل القطاع الطبي في اليمن، وتعزيز جهود الهيئة المستمرة في هذا الصدد، والعمل سوياً للحد من المعاناة الصحية على الساحة اليمنية.