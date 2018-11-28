شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يمطرون الأحياء السكنية بمدينة الحديدة بقذائف الهاون والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، جرائمها بحق المدنيين في الحديدة، باستمرار استهدافهم وتعمد قصف الأحياء الآهلة بالسكان، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وحقوق المدنيين العزل.

قصفت مليشيا الحوثي، وبشكلٍ عشوائي، منازل المواطنين في حي منظر التابع لمديرية الحَوَك جنوبي الحديدة بقذائف الهاون مدمرة عدداً من المنازل.

وقال سكان محليون لوكالة "خبر"، إن القصف أدى إلى تشريد مئات العائلات من منازلها إلى مناطق بعيدة.

وتضررت عشرات المنازل في مختلف أحياء مدينة الحديدة نتيجة القصف العشوائي الذي تشنّه مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والمباني الحكومية والمنشآت العامة.

وأكدت المصادر أن القصف الحوثي خلف عشرات الضحايا من الرجال والنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المليشيا لم تتوقف عن استهداف وقصف المدنيين ومنازلهم.

وأوضحت أن جرائم المليشيا الحوثية بحق المدنيين جرائم حرب ولن تسقط بالتقادم.