شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب سياسية يمنية تستعد لإعلان تحالف سياسي كبير بعد تعثر إشهار تكتل الأحزاب المؤيدة للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالة مصادر سياسية مطلعة أن أحزاب يمنية تجري مشاورات حثيثة للإعلان عن تحالف سياسي جديد مؤيد للشرعية، موازياً لتحالف الأحزاب الذي تدعمه الرئاسة اليمنية والذي تعرقل إشهاره منذ عدة أشهر.

حسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته “فإن خمسة أحزاب يمنية معترف بها من قبل لجنة شؤون الأحزاب وافقت على المضي في هذا التحالف، ولا تزال عملية التواصل مع أحزاب وقوى سياسية أخرى للانضمام إلى هذا التحالف خصوصا من الأحزاب التي تعرضت للإقصاء والتهميش”.

المصدر ذاته، أكد بأن الإعلان عن هذا التحالف جاء بعد محاولة الأحزاب المسيطرة على الحكومة والتي حصلت على دعم كبير من قبل الرئاسة، حيث عملت على إقصاء بعض الأحزاب المعترف بها من الدخول في تكتل الأحزاب المدعوم من الرئاسة والذي يرأس اجتماعاته الدورية حالياً أمين عام حزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري.

مصادر أخرى أكدت أن التحالف الذي يقوده جباري عجز عن إعلان إشهاره رغم مرور عدة أشهر على إعداد ميثاق التحالف، وذلك بسبب خلافات داخلية بين الأحزاب حول الكثير من القضايا.

وتوقع المصدر أن ينتهي الإعداد من التحضير لإشهار هذا التحالف السياسي الجديد خلال الأسابيع القادمة، مؤكداً بأن الإشهار سيكون في إحدى المحافظات اليمنية المحررة، وأنه سيفتح أبوابه للانضمام لكل الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للشرعية بلا استثناء.