شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة أنباء دولية تكشف عن موعد بدء المشاورات اليمنية في السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت شبكة أنباء دولية أنها تلقت معلومات من مصادر على اطلاع بكواليس تجهيز عملية المحادثات بين الأطراف اليمنية، تفيد بأن المفاوضات ستبدأ في السويد في الأسبوع المقبل.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن مسؤول كبير قوله إن هذا الموعد لا يزال قائما ، لكن التطلع إلى الاجتماع الذي تأخر طويلا بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية، سيبدأ بشكل مثالي من “منتصف الأسبوع المقبل”.

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي هذا الإطار الزمني للعملية التي توسطت فيها الأمم المتحدة قائلاً: ” كل شيء وارد، لكن نعم ، يبدو ذلك صحيحاً”.

وتضغط بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرون من أجل وضع نهاية لحرب أهلية استمرت قرابة أربع سنوات في اليمن أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين ودفعت دولة فقيرة بالفعل إلى حافة ما تقول الأمم المتحدة إنه أسوأ مجاعة تعرض لها جيل ما.