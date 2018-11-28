شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي مقرب من البحسني: تغيير مرتقب لمحافظ حضرموت ودمج للمنطقتين الاولى والثانيه بمنطقة واحده قريبا (تفاصيل+أسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر الصحفي الحضرمي والناشط صبري بن مخاشن ان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني غادر مساء أمس الاثنين 26نوفمبر الى الرياض باستدعاء من التحالف العربي والشرعية .

وقال بن مخاشن ان مصادر مطلعة اكدت له انه خلال أيام سيتم تعين البحسني ملحقا عسكريا بالسفارة اليمنية بدولة الإمارات .

وتوقع بن مخاشن صدور قرار جمهوري بتعيين محافظا جديدا للمحافظة وقائد للمنطقة العسكرية .

واضاف بن مخاشن انه يتم تدوال عدة أسماء وشخصيات حضرمية لتولي المناصب الجديدة منها اللواء سالم المنهالي والسفير المهندس فهد المنهالي والعميد العامري والمقدم بن حبريش والمهندس امين بارزيق والمهندس محمد العمودي.

بينما رشحت عدة أسماء وقيادات عسكرية لقيادة المنطقة والاركان منها العميد خالد بن طالب والعميد شيخ الحامد والعميد محمد باتيس والعقيد صبري التميمي.

وكما أشرت المصادر انه من المحتمل ايضا اصدار قرار بتوحيد المنطقتين العسكرية الأولى والثانية بمنطقة عسكرية واحده .

يذكر أن بن مخاشن مقرب من محافظ حضرموت البحسني