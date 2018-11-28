شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة نوبل للحماقة..ماهي ولمن تعطى؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحظى جائزة نوبل العالمية بشهرة واسعة النطاق في دول العالم، وهي جائزة دولية سنوية تمنح من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين، ومشجعة للتقدم العلمي الذي يخدم البشرية، خصوصاً في مجالات الأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد والنشاط من أجل السلام.



ولكن هناك جائزة نوبل أخرى غير رسمية تمنح للأبحاث العلمية عديمة المضمون والفارغة من أدنى فائدة تُرجى، وللإنجازات غير المحتملة التي يجب منعها، وهي جائزة «ليج نوبل»، أو ما يعرف بـ«نوبل للحماقة العلمية»، وذلك حسب الموقع الرسمي للجائزة.



وأقيم خلال أسبوع دبي للتصميم، معرض التخرج الدولي، الذي يضم الكثير من التصاميم الغريبة والجديدة، التي تشبه إلى حد قريب الأبحاث والأفكار التي تشارك في جائزة «نوبر للحماقة»، مثل آلة موسيقية صُممت لتعمل في حالات انعدام الجاذبية، ورغم أنه تصميم لا هدف له، إلّا أنه جاء بدافع تحسين حياة العالم، وذلك حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية.