شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تستعد لترخيص الفياغرا النسائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد دولة خليجية لترخيص "الفياغرا النسائية" وذلك في حال وجود طلب لتسجيلها.



ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن مصادر صحية كشفت أنه في حال وجود طلب لتسجيل الدواء الخاص بضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات المعروف باسم الفياغرا النسائية، ستتم دراسته بشكل مستفيض في القطاع المعني بوزارة الصحة.



وأشارت الدراسة إلى أن القانون رقم 302 لسنة 80 ينظّم عملية تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة، في الكويت.



وأضافت المصادر للصحيفة الكويتية، أن "هناك نحو 16 متطلبا لتسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة".



وقالت المصادر إن أبرز تلك المتطلبات أن تطلب وكالة الأدوية شهادة مصنع الدواء المراد تسجيله، وشهادة التركيب والتحليل والدراسات الإكلينيكية، فضلاً من متطلبات أخرى".



وأوضحت أن "عملية التسجيل تكاد تكون متشابهة في معظم دول العالم، وأنه في حال تقدم وكيل محلي بطلب وملف لتسجيل الدواء المشار إليه، فستتم دراسته وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن".

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