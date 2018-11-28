شكرا لقرائتكم خبر عن توقف العمل في وزارة الثقافة بالعاصمة المؤقته عدن ( السبب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منع مالك المبنى وزارة الذي تتخذه وزارة الثقافة كمقر لها بالعاصمة عدن، موظفي الوزارة من مزاولة عملهم، بعد قيادمه بإغلاق المبنى، بسبب تخلف الحكومة عن دفع الايجارات المتفق، وانتهاء العقد الموقع بين الطرفين.

وأكد مالك المبنى، والذي يدعى، خالد زيد، أن الوزارة لم تقم بدفع ايجار المياة والكهرباء، مشيراً إلى أنه تقدم شكوى الى محكمة المنصورة التي حكمت بالزام وزارة الثقافة بدفع كامل الايجارات المترتبة عليها للمالك، إلا أن الوزارة ماطلت في ذلك ورفضت تنفيذ قرار المحكمة .

ولفت زيد إلى أنه قد شكا مرارا وتكرارا من رفض وتهرب وزارة الثقافة من دفع ايجار الفلة التي استأجرتها الوزارة بمبلغ 3700 دولار شهريا حيث تم الاتفاق على تسليم الإيجار كل ثلاثة أشهر مقدما .