شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التوفير هايبر وبهارات ياسين وعدد من المولات الكبيرة بصنعاء (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغلقت اليوم وزارة الصناعة والتجارة عدد من المولات التجارية بسبب ما قالت انه عدم التزامها بقائمة اسعار الوزراة، وتخفيض الاسعار امام المواطنين.

ورصدت عدسات الكاميرا اغلاق التوفير هايبر بشارع حدة وبهارات ياسين بشارع الزبيري، إلى جانب عدد من المولات، في خطوة تسعى من خلالها وزارة الصناعة إلى الزام السوبرات والمولات بالالتزام بقائمة الاسعار الجديدة والتخفيض للمواطنين، نتيجة انخفاض الدولار بشكل كبير امام الريال اليمني.