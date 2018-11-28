شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط اليوم الى 400 (اسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم انخفاض غير مسبوق في أسعار العملات الأجنبية في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2014.



وقالت مصادر مصرفية أن سعر الدولار وصل إلى 485 ريال فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى 128 ريال مساء اليوم حتى لحظة كتابة فيما تشير المؤشرات إلى الانخفاض اكثر.



وأفادت المصادر "أن بعض محلات الصرافة توقفت عن الشراء من الموطنين بسبب الاندفاع الكبير لبيع العملات الأجنبية التي بحوزتهم".



وتجاوز انخفاض أسعار العملات الأجنبية ما حدده البنك المركزي في وقت سابق وهو ما يحدث لأول مرة في السوق الموازية (السوق السوداء) حيث اعلن البنك المركزي في 23 نوفمبر/ تشرين ثاني تحديد سعر صرف الدولار بـ 520 ريال، غير ان سوق الصرف انخفض مساء اليوم الثلاثاء إلى مادون ذلك السعر بكثير.

ويعد تحسن الريال نتيجة طبيعية لعدد من الإجراءات الحكومية فيما يخص الاقتصاد، وقيام البنك المركزي بضخ جزء من المنحة السعودية للبنوك والسوق، وعزم الحكومة إعادة تصدير النفط، بالإضافة إلى وصول منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة للكهرباء بقيمة 60مليون دولار.



بالإضافة إلى صرف الاعتمادات للتجار بالعملات الخارجية لتغطية السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الجهاز المصرفي والدورة النقدية عبر البنوك.