شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك يحذر السعودية بقلب الطاولة عليهم في حضرموت (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، السعودية بقلب الطاولة عليهم، في حضرموت. وقال إن رفع علم الوحدة إلى جانب علم السعودية بما قاله إنه توجيهات من السعودية غير مقبول، وانه تدخل في الشأن الداخلي الجنوبي حسب قوله، محذراً من قلب الطاولة عليهم.

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