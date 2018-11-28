شكرا لقرائتكم خبر عن ريمه: 13 قتيل وجريح نتيجة حادث سير مروع في مديرية الجبين (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي 7 اشخاص واصيب 6 آخرين نتيجة حادث مروري وقع في مديرية الجبين النقيل التابعة لمحافظة ريمه.

وقال مصدر ان الحادث نتج عن انقلاب سيارة هايلكس كان على متنها عدد 15 راكب، بينهم امرأتين، حيث اسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين ونجاة المرأتين.

وبحسب المصدر فإن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وعدم إمساك البريك، ما تسبب بانقلاب السيارة.