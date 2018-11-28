مقاتلات التحالف تدك دوريات ومواقع حوثية بين لحج وتعز

لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتعزيزات للمليشيا المدعومة من إيران في الجبهات الحدودية بين محافظتي لحج وتعز.

وقال مصدر إن مقاتلات التحالف العربي دكت بعدة غارات جوية مواقع ودوريات تقل تعزيزات لمليشيا الحوثي بجبهة كرش والراهدة جنوبي اليمن.

وأضاف أن الغارات دمرت عدة دوريات وعربات قتالية في جبل "المدور" و"وادي الزوامي" وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى بصفوف مليشيا الحوثي.

وتزامنت غارات مقاتلات التحالف العربي ضمن عملية إسناد واسعة لوحدات الجيش اليمني الذي يخوض معارك عنيفة، إذ حقق أمس الإثنين تقدما ميدانيا باتجاه مدينة الرهدة بتعز المجاورة لمحافظة لحج جنوب البلاد.