الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الملاجم وقانية بالبيضاء

تمكن الجيش اليمني، اليوم ، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي (الملاجم) و(قانية)، بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بعد هجوم عنيف على ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: "إن قوات الجيش اليمني حررت مفرق (أعشار) وجبال (الملفات) واستكملت تحرير جبال (الكبار) المطلة على منطقة (فضحة) و(ناطع)، واندمجت من محوري (ناطع) و(نعمان) في مركز الفقراء".

وبحسب الموقع الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن طائرات التحالف شاركت بفاعلية في إسناد الجيش اليمني، حيث دمّرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لميليشيا الحوثي، كما استهدفت تجمعات متفرقة للميليشيات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير شبكة (حوران) ومحطة الغاز في جبهة (قانية)، فيما تواصل التقدم باتجاه نقطة (اليسبل) آخر موقع تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية في منطقة (قانية).