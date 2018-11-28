الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في البيضاء

حررت قوات الجيش اليمني، عددا من المواقع الاستراتيجية في محافظة البيضاء، وذلك بعد يوم على زيارة وفد من التحالف العربي لجبهات القتال بالمحافظة.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري قوله إن قوات الجيش في محوري ناطع ونعمان التحمت في مركز "الفقراء" بعد تقدم عسكري كبير شاركت فيه مقاتلات التحالف العربي بفعالية كبيرة.

وذكر المسؤول العسكري أن قواته حررت مفرق "أعشار" وجبال "الملفات" كما استكملت تحرير جبال "الكبار" المطلة على بلدتي فضحة وناطع.

وأوضح أن مقاتلات التحالف دمرت دوريات حوثية كانت تحمل تعزيزات بشرية ومؤن ذخائر لعناصرها كما دكت تجمعات متفرقة للمليشيات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

كما بدأت قوات الجيش بالتقدم في جبهة "قانية" في ذات المحافظة نحو نقطه اليسبل آخر موقع للانقلابين في البلدة، وذلك عقب تحريرها شبكة "حوران" وسط معارك تحتدم حتى اللحظة.