شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح مئات الأسر بدمت الضالع جراء قصف ميليشيا الحوثي العشوائي على منازلهم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نزحت المئات من الأسر من قرى مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع جراء القصف العشوائي لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد سكان محليون، لوكالة خبر، أن مئات الأسر نزحت جراء الحرب والقصف العشوائي الذي تشنه مليشيا الحوثي على منازل المواطنين في عدد من قرى مديرية دمت.

وأضافوا أن المئات من الأسر بكامل أفرادها نزحت من قرى (الحقب، بيت اليزيدي، الاثلة، وقضة، الكولة) باتجاه مريس وقعطبة هرباً من الموت جراء قصف المليشيات الإرهابية على القرى الآهلة بالسكان.

وقالوا إن عشرات المنازل دمرت وبعضها تضررت بشكل شبه كلي جراء القصف بقذائف المدفعية والهاون على منازل السكان.

وأكد الأهالي أن المليشيات أقدمت على نهب محتويات العشرات من منازل الأهالي في هذه القرى وقامت بإحراقها، وكان آخرها ثلاثة منازل في قرية الحقب قبل يومين.

وعلى صلة، ذكر تقرير حقوقي أن ميليشيا الحوثي أجبرت 4800 أسرة على النزوح من منازلها في مديرية مريس، تحت ضغط القصف العشوائي الذي تشنه وطال عديداً من المنازل في المنطقة.

وبحسب التقرير فإن عدد المنازل التي طالتها انتهاكات الحوثي في مريس، تفجير 27 منزلاً إلى جانب 48 منزلاً تعرضت لأضرار كلية بسبب القصف الحوثي، و217 منزلاً قصفت ولحقت بها أضرار جزئية، بجانب 45 منزلاً نهب الحوثيون محتوياتها و320 منزلاً تعرضت للمداهمة والتفتيش.