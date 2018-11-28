شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة هذه الدولة شرط أساسي لتسليم ميناء الحديدة .. الأمم المتحدة في حيرة وصحيفة أمريكية تكشف الأسرار الخفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة بشأن ميناء الحديدة باليمن بحاجة إلى موافقة من دولة الإمارات التي تدير المعركة في أطراف المدينة الشمالية والجنوبية.

وقال مارتن غريفيث إن جماعة الحوثي التي تسيطر على ميناء الحديدة الرئيسي اليمني وافقوا على الدخول في محادثات بشأن تسليم بعض السيطرة إلى الأمم المتحدة.

وحسب الصحيفة الأمريكيَّة فقد أضافت المبادرة، على الرغم من أنها مؤقتة، زخمًا لمحادثات السلام التي من المتوقع أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، التي من المتوقع أن تجمع الحكومة والتحالف مع الحوثيين في السويد وسط أزمة إنسانية تدفع بملايين اليمنيين إلى الموت جوعاً.

وقد دخل القتال إلى الحديدة في الأسابيع الأخيرة حيث كثف التحالف الذي تقوده السعودية من هجومه هناك، وتدور المعارك حول المدينة من ثلاث جهات ما أثار ذلك مخاوف من احتمال وقف عمل الميناء الذي يعد قناة رئيسية لواردات الغذاء والوقود.

ترى الأمم المتحدة أن الصفقة حول الحديدة هي خطوة أولى مهمة نحو إنهاء الحرب. لكن أي ترتيب لتحويل الميناء إلى الإشراف الدولي سيحتاج أيضا إلى موافقة من الإمارات العربية المتحدة، الحليف السعودي الذي يقود الهجوم العسكري.