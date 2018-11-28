شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحاصرون بيت قائد عسكري بارز موالي لها في صنعاء بعشرين طقم وتطلق النار على نجله وتشعل النار في المنزل "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصيب نجل العقيد منصور الجائفي، عقب قيام ميليشيا الحوثي بمحاصرة منزله في شارع الستين بالعاصمة صنعاء، وإطلاق النار عليه. وأكد القاضي عبد الوهاب قطران، ان العقيد منصور الجائفي تواصل به وأبلغه أن المسؤول الأمني لميليشيا الحوثي في منطقة شملان يحاصر منزله بشارع الستين، بنحو 20 طقما ويطلقون النار.

وأضاف ان واحد من أبناء العقيد الجائفي أصيب بشظية، في حين تحاول الميليشيا اقتحام المنزل واعتقال نجله "حمدان"، بعد أن أحرقت "وايت" كان مركونا في فناء المنزل.

وحول الأسباب قال القاضي قطران ان نجل العقيد الجائفي، يتولى توزيع أسطوانات الغاز المنزلي في لسكان الحارة بشارع الستين، واستلم 150 أسطوانة تمهيدا لبيعها للأهالي.

وأوضح ان المدعو اسماعيل شيبان، مسؤول الحوثيين بالحارة، والمدعو ابو حاتم القطابري قائد منطقة شملان الأمنية، وجهوا نجل الجائفي بعدم صرف أسطوانات الغاز للمواطنين في الحي، وتسليم 60 أسطوانة لهما، غير ان الأول رفض كونه قد قبض قيمة الأسطوانات من المواطنين، ليرد القياديان الحوثيان بتحريك حملة لمحاصرة منزل العقيد الجائفي.

وبحسب قطران فإن مجاميع حوثية على متن 20 طقما تحاصر منزل العقيد الجائفي، في شارع الستين الشمالي قرب جامعة الايمان، وتواصل اطلاق النار الى داخل المنزل وسط حالة ذعر في أوساط النساء والأطفال.