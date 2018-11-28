شكرا لقرائتكم خبر عن تقودها قوات الشرعية..عملية عسكرية واسعة في هذا المكان بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة الحديدة غرب البلاد عن قيام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودا بغطاء جوي من قبل طيران التحالف العربي بعملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران داخل مدينة ‎#الحديدة وسط اشتباكات عنيفة تدور منذ أكثر من ساعة وحتى اللحظة باتجاه شارع الخمسين وأطراف حي سبعة يوليو.

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