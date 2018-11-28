بالفيديو.. كامل الخوداني يظهر قرب صوامع الغلال في الحديدة

الخليج 365 - متابعات

نشر الصحفي والإعلامي في المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوداني، الثلاثاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تسجيلاً مصوراً من مدينة الحديدة.

وقال الخوداني، في التسجيل المصور، على صفحته بفيسبوك"أنا في صوامع الغلال بمدينة الحديدة، ومنعتني القوات المشتركة الاقتراب من آخر نقطة تتواجد فيها، بسبب استمرار عملية القصف والقنص العشوائي الذي تقوم به مليشيا الحوثي."

وكان الخوداني نعى بوقت سابق استشهاد نجله مصطفى خلال مشاركته مع قوات المقاومة الوطنية بتحرير الحديدة من الحوثي.