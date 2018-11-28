سفير اليمن يلتقي وزير الصحة الأردني لبحث التسهيلات للمسافرين

الخليج 365 - عمّان

التقى سفير اليمن بالأردن، علي أحمد العمراني في مبنى وزارة الصحة الأردنية وزير الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور غازي منور الزبن.

وحسب بيان السفارة، جرى في اللقاء بحث تطوير أوجه التعاون الصحي بين البلدين، وعبر العمراني عن الشكر الجزيل للحكومة الأردنية لما تقدمه من دعم في الجانب الصحي ، وخاصة المنح العلاجية لليمن بموجب البروتوكول الصحي بين البلدين، مؤملا أن تشمل المنح الطبية علاج أمراض القلب

وتطرق اللقاء إلى توخي تسهيل دخول بعض المنتجات اليمنية التي يصحبها معهم المسافرون اليمنيون القادمون إلى الأردن الشقيق، مثل العسل والبن وما في حكمها، ووعد معالي الوزير بعرض الطلب على جهات الإختصاص في وزارة الصحة الأردنية.