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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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الخليج 365 

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: 

شاهد.. أمطار غزيرة تشهدها مرتفعات حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/341239

عاجل .. قوات الجيش تتقدم في البيضاء من 3 محاور وتحرر مواقع جديدة

https://www.alyamanalaraby.com/341244

عاجل .. الجيش يحرر مفرق أعشار وجبال الكبار شرق البيضاء

https://www.alyamanalaraby.com/341255

رئيس نيابة حضرموت يقدم تهانيه لـعلي الغريب بقرار تعيينه وزيراً للعدل https://www.alyamanalaraby.com/341257

محافظ عدن يؤكد أن توحيد الأجهزة الأمنية بات ضرورة ملحة لفرض هيبة الدولة

https://www.alyamanalaraby.com/341261

مراسلنا: أمطار بين المتوسطة والغزيرة في وادي حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/341263

عدن .. تواصل أعمال الصيانة العمرية لمحطات المنطقة الأولى والخطوط الهوائية

https://www.alyamanalaraby.com/341264

الزياني يؤكد دعم دول التحالف العربي اليمن بـ 18 مليار دولار

https://www.alyamanalaraby.com/341265

رئيس الوزراء: شهداء الإمارات سيبقون مخلدين في ذاكرة اليمنيين

https://www.alyamanalaraby.com/341266

نائب الرئيس : الميليشيات تتعمد مضاعفة المأساة الإنسانية في اليمن لإستغلالها سياسياً

https://www.alyamanalaraby.com/341268

هطول أمطار وتدفق متوسط للسيول في حصوين بالمهرة

https://www.alyamanalaraby.com/341273

الوزير عسكر يطلع وفد أممي رفيع أوضاع حقوق الإنسان في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/341283

حادث مروري مأساوي في ريمة وسقوط 15 بين وفيات ومصابين

https://www.alyamanalaraby.com/341332

بالفيديو.. العمالقة توثق القصف الحوثي اليومي ضد سكان الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/341341

تصريح هام لرئيس الحكومة حول الدور الإماراتي في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/341342

ضبط كميات من المخدرات في نقطة للحزام الأمني بأبين

https://www.alyamanalaraby.com/341344

باحميد يتفقد مكتب التحصيل بمديرية حجر

https://www.alyamanalaraby.com/341345

تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء

https://www.alyamanalaraby.com/341346

إعلامي سعودي: معركة تحرير البيضاء حاسمة التحمت بها قوافل الشرعية

https://www.alyamanalaraby.com/341349

عاجل| شاهد.. أمطار غزيرة تشهدها مرتفعات حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/341239

عاجل .. قوات الجيش تتقدم في البيضاء من 3 محاور وتحرر مواقع جديدة

https://www.alyamanalaraby.com/341244

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