أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: شاهد.. أمطار غزيرة تشهدها مرتفعات حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/341239 عاجل .. قوات الجيش تتقدم في البيضاء من 3 محاور وتحرر مواقع جديدة https://www.alyamanalaraby.com/341244 عاجل .. الجيش يحرر مفرق أعشار وجبال الكبار شرق البيضاء https://www.alyamanalaraby.com/341255 رئيس نيابة حضرموت يقدم تهانيه لـعلي الغريب بقرار تعيينه وزيراً للعدل https://www.alyamanalaraby.com/341257 محافظ عدن يؤكد أن توحيد الأجهزة الأمنية بات ضرورة ملحة لفرض هيبة الدولة https://www.alyamanalaraby.com/341261 مراسلنا: أمطار بين المتوسطة والغزيرة في وادي حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/341263 عدن .. تواصل أعمال الصيانة العمرية لمحطات المنطقة الأولى والخطوط الهوائية https://www.alyamanalaraby.com/341264 الزياني يؤكد دعم دول التحالف العربي اليمن بـ 18 مليار دولار https://www.alyamanalaraby.com/341265 رئيس الوزراء: شهداء الإمارات سيبقون مخلدين في ذاكرة اليمنيين https://www.alyamanalaraby.com/341266 نائب الرئيس : الميليشيات تتعمد مضاعفة المأساة الإنسانية في اليمن لإستغلالها سياسياً https://www.alyamanalaraby.com/341268 هطول أمطار وتدفق متوسط للسيول في حصوين بالمهرة https://www.alyamanalaraby.com/341273 الوزير عسكر يطلع وفد أممي رفيع أوضاع حقوق الإنسان في اليمن https://www.alyamanalaraby.com/341283 حادث مروري مأساوي في ريمة وسقوط 15 بين وفيات ومصابين https://www.alyamanalaraby.com/341332 بالفيديو.. العمالقة توثق القصف الحوثي اليومي ضد سكان الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/341341 تصريح هام لرئيس الحكومة حول الدور الإماراتي في اليمن https://www.alyamanalaraby.com/341342 ضبط كميات من المخدرات في نقطة للحزام الأمني بأبين https://www.alyamanalaraby.com/341344 باحميد يتفقد مكتب التحصيل بمديرية حجر https://www.alyamanalaraby.com/341345 تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء https://www.alyamanalaraby.com/341346 إعلامي سعودي: معركة تحرير البيضاء حاسمة التحمت بها قوافل الشرعية https://www.alyamanalaraby.com/341349 عاجل| شاهد.. أمطار غزيرة تشهدها مرتفعات حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/341239 عاجل .. قوات الجيش تتقدم في البيضاء من 3 محاور وتحرر مواقع جديدة https://www.alyamanalaraby.com/341244

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