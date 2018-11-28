أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي:
شاهد.. أمطار غزيرة تشهدها مرتفعات حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/341239
عاجل .. قوات الجيش تتقدم في البيضاء من 3 محاور وتحرر مواقع جديدة
https://www.alyamanalaraby.com/341244
عاجل .. الجيش يحرر مفرق أعشار وجبال الكبار شرق البيضاء
https://www.alyamanalaraby.com/341255
رئيس نيابة حضرموت يقدم تهانيه لـعلي الغريب بقرار تعيينه وزيراً للعدل https://www.alyamanalaraby.com/341257
محافظ عدن يؤكد أن توحيد الأجهزة الأمنية بات ضرورة ملحة لفرض هيبة الدولة
https://www.alyamanalaraby.com/341261
مراسلنا: أمطار بين المتوسطة والغزيرة في وادي حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/341263
عدن .. تواصل أعمال الصيانة العمرية لمحطات المنطقة الأولى والخطوط الهوائية
https://www.alyamanalaraby.com/341264
الزياني يؤكد دعم دول التحالف العربي اليمن بـ 18 مليار دولار
https://www.alyamanalaraby.com/341265
رئيس الوزراء: شهداء الإمارات سيبقون مخلدين في ذاكرة اليمنيين
https://www.alyamanalaraby.com/341266
نائب الرئيس : الميليشيات تتعمد مضاعفة المأساة الإنسانية في اليمن لإستغلالها سياسياً
https://www.alyamanalaraby.com/341268
هطول أمطار وتدفق متوسط للسيول في حصوين بالمهرة
https://www.alyamanalaraby.com/341273
الوزير عسكر يطلع وفد أممي رفيع أوضاع حقوق الإنسان في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/341283
حادث مروري مأساوي في ريمة وسقوط 15 بين وفيات ومصابين
https://www.alyamanalaraby.com/341332
بالفيديو.. العمالقة توثق القصف الحوثي اليومي ضد سكان الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/341341
تصريح هام لرئيس الحكومة حول الدور الإماراتي في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/341342
ضبط كميات من المخدرات في نقطة للحزام الأمني بأبين
https://www.alyamanalaraby.com/341344
باحميد يتفقد مكتب التحصيل بمديرية حجر
https://www.alyamanalaraby.com/341345
تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء
https://www.alyamanalaraby.com/341346
إعلامي سعودي: معركة تحرير البيضاء حاسمة التحمت بها قوافل الشرعية
https://www.alyamanalaraby.com/341349
عاجل| شاهد.. أمطار غزيرة تشهدها مرتفعات حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/341239
عاجل .. قوات الجيش تتقدم في البيضاء من 3 محاور وتحرر مواقع جديدة
https://www.alyamanalaraby.com/341244
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