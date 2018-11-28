شكرا لقرائتكم خبر عن الخوداني يكشف حقيقة سيطرة القوات المشتركة على صوامع الغلال بمدينة الحديدة "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بث الصحفي والإعلامي والقيادي في حراس الجمهورية كامل الخوداني، مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تسجيلاً مصوراً من مدينة الحديدة مؤكدا انه في صوامع الغلال.

وقال الخوداني، في التسجيل المصور، "أنا في صوامع الغلال بمدينة الحديدة، ومنعتني القوات المشتركة الاقتراب من آخر نقطة تتواجد فيها، بسبب استمرار عملية القصف والقنص العشوائي الذي تقوم به مليشيا الحوثي".