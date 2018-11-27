عام التنمية.. مليار و480 مليون ريال مشاريع في المهرة منذ تولي باكريت

الخليج 365 - المهرةكشف تقرير محلي عن أن محافظة المهرة شهدت خلال عام من تولي المحافظ راجح باكريت مشاريع تنموية وترفيهية بتكلفة "مليار و480 مليون" وأخرى ممولة من الحكومة السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.وقال تقرير مركز المهرة الاعلامي، إنه لم تقف جهود السلطة المحلية بمحافظة المهرة بقيادة المحافظ الشيخ راجح باكريت عند دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة بل تجاوزتها إلى جوانب أخرى ذات أهمية قصوى أيضاً، وبقياس عامل الزمن فإن ما تحقق من مشاريع خاصة بتقوية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للناس يفوق التصور في ظل إمكانيات المحافظة الشحيحة والظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد ..ومنذ تعيين الشيخ راجح سعيد باكريت محافظاً لمحافظة المهرة في27 نوفمبر 2017م، قدمت حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عدد من المشاريع التنموية والخدمية منها ما تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ، بالإضافة إلى دعمها للمؤسسة الأمنية في إطار تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة..

في هذه المحطة توقف المركز بالتقرير الذي يعيد نشره الخليج 365، عند أهم تلك المشاريع المتنوعة الممولة من السلطة المحلية..والمشاريع الممولة من الحكومة السعودية.

- مشاريع البناء :

تسوير محطة كهرباء عتاب مع الملحقات، وبناء مدرسة من (9) فصول للبنات في نشطون مع ملحلقاتها، إنشاء إستراحة لطالبات المعهد الصحي، مدرسة من (9) فصول للبنات مع الملحقات بمنطقة عتاب، ومدرسة من (9) فصول للبنات في منطقة الوادي بحصوين، وبناء إصلاحية للأحداث والنساء بالسجن المركزي، بناء إدارتي أمن لمديريتي حوف وحصوين، بناء (3) مدارس من (3) فصول مع الملحقات لمناطق حبقيت ورزق والظاهرة ، إنشاء ظلات لثلاث مدارس في قشن وثلاث في المسيلة وخمس في حصوين، إنشاء قواعد خرسانية للمولدات الكهربائية لمحطة الغيضة مع غرفة للقواطع، ترميم الأعمال الجديدة وإنشاء ظلات لمبنى كلية التربية .. تبلغ تكلفة هذه المشاريع (873 مليوناً و358 ألفاً و793) ريال بتمويل محلي.

- تأهيل مشاريع خدمية :

تأهيل وتعشيب ملعب مخبال، وترميم مدرسة الشهيد عوضات بالفيدمي، ترميم مستشفى الغيضة، مشروع عشب البرمودا الصيفي لمساحات مبنى ديوان المحافظة، ترميم الوحدة الصحية لمنطقة يروب ، ترميم مبنى النيابة بمديرية الغيضة، استكمال أعمال ترميم مدرسة الفاروق في قشن، تأهيل مدرسة معاذ بن جبل بمنطقة دمقوت، تأثيث مكتب التربية وبعض مدارس بمديرية حصوين، ترميم وتسوير مبنى الأمن السياسي، ترميم مبنى مديرية الغيضة، تسوير حجوزات أرضية لمنشآت حكومية .. التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بلغت (606 ملايين و862 ألفاً و045).

* المشاريع الممولة من الحكومة السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

- في قطاع الصحة والسكان تم تجهيز وتأهيل (4) مستشفيات ريفية في حصوين وقشن وسيحوت وحوف وتزويدها بمختلف الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى تأهيل (8) مراكز صحية في مناطق صقر، أرنبوت، منعر، كروي، شحن، الفيدمي ، العيص ، حات .

أما في مجال المياه ، فقد تم تأهيل وتحسين مشاريع مياه الغيضة، وحفر (11) بئرا، (6) منها في مديرية منعر، و( واحدة ) في كلاً من الغيضة وشحن وحصوين وسيحوت وقشن .

كما تم تأهيل مبنى غسيل الكلى ومستشفى الغيضة المركزي (الكلى والطوارئ)، وميناء نشطون، ومشروع زراعة القمح من (120) فدان بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .

وفي قطاع التربية والتعليم تم ترميم (28) مدرسة ومنشأة تعليمية في عموم مديريات المحافظة بالإضافة إلى إنشاء (68) ظلة.

وفي مجال الكهرباء تم دعم محطة كهرباء الغيضة بـ(10) ميجاوات من المملكة العربية السعودية لتعزيز القدرة التوليدية للمؤسسة العامة للكهرباء، و(8) ميجا من حكومة سلطنة عمان عبر الهيئة العمانية.

في قطاع الأمن والشرطة أستطاعت الحكومة السعودية دعم جهود السلطة المحلية في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة وتحسين أداء المؤسسات الأمنية من خلال تعزيزها بالكثير من الإمكانيات حيث تسلّمت إدارة الأمن العام دفعتين من المركبات والسيارات الحديثة الأولى (60) سيارة والثانية (30) سيارة وغيرها من الدعومات .

وفي مجال الشباب والرياضة قدمت المملكة (12) باصاً للأندية الرياضية بالمهرة، وباصات أخرى لعدد من المرافق الحكومية بالمحافظة بالإضافة إلى أكثر من (20) وايت لنقل المياه تم توزيعها على مناطق عدة بالمديريات بحسب الإحتياج .