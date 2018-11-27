مسلحون يهاجمون اللجنة الرئاسية بتعز ويصيبون والدة قائد جبهة الأقروض

الخليج 365 – تعز

تعرضت اللجنة العسكرية الرئاسية اليوم الثلاثاء لكمين مسلح في منطقة الأقروض بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد .

وقالت مصادر مطلعة إن مجاميع مسلحة بقيادة العقيد محمد حمود شمسان ضابط امن اللواء (35) والمدعو شاهين الجرادي والمدعو فاروق الجعفري نصبت كميناً مسلحاً لموكب اللجنة الرئاسية بقيادة مدير دائرة القضاء العسكري في الجمهورية العميد الدكتورعبدالله الحاضري وبرفقته قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده قاسم البحيري في منطقة الأقروض .

وأوضحت المصادر بأن العصابة المسلحة قامت بٳطلاق وابل من الرصاص على موكب اللجنة الرئاسية اثناء عودته من الاجتماع الذي عقدته في المجلس المحلي بمديرية المسراخ لمناقشة الأوضاع والأحداث الواقعة مؤخرا في المديرية.

وأكدت المصادر ان قائد جبهة الٲقروض العقيد محمد العيد تمكن من إيقاف إطلاق النار ورافق اللجنة الرئاسية إلى سوق المسراخ.

وفي السياق ذاته ٲكدت المصادر بأنه تم عمل كمين محكم آخر استهدف قائد جبهة الٲقروض العقيد محمد العيد اثناء عودته الى منطقة رٲس النقيل بعد قيامه بمرافقة اللجنة الرئاسية وإيصالها الى سوق المسراخ.

حيث قامت العصابة المسلحة ذاتها بقيادة العقيد محمد حمود شمسان والمدعو فاروق الجعفري وشاهين الجرادي باطلاق الرصاص عليه وعلى مرافقيه.

وأضافت المصادر إن العناصر المسلحة قامت بمحاصرة منزل قائد جبهة الاقروض واطلاق النار عليه مما أدى الى إصابة والدته وسقوط ثلاثة جرحى آخرين مؤكدة ان المجاميع المسلحة مازالت تحاصر المنزل ولم يتوقف إطلاق النار حتى اللحظة من كتابة الخبر.