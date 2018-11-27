شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يختطفون امين عام المجلس المحلي بالحديدة وينقلونه إلى صنعاء .. تحت هذه التهمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطف الحوثيون "علي بن علي القوزي" أمين عام المجلس المحلي بالحديدة منذ أيام. وأكدت مصادر أنه جرى نقل القوزي إلى جهاز مكافحة الإرهاب بصنعاء، بتهمه التواصل مع الشرعية.

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