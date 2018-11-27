شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة : لوزير العدل الحالي..داخل السجن إبان حكم علي عبدالله صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي عادل اليافعي مذيع قناتي العربية والحدث صورة نادنادرة لوزير العدل الجديد علي هيثم الغريب وهو داخل السجن إبان حكم علي عبدالله صالح. حيث قال اليافعي في تغريدته ‏علي هيثم الغريب من سجون عفاش مدافع عن وطنه الجنوب يوم أن كانوا دعاة النضال نيام بالعسل يعملون من سجانه واليوم إلى رأس وزارة العدل وعلى يديه بحول الله سيأخذ للمظلومين حقهم من الظالمين ويارب كن معه احقاقا للعدل.

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