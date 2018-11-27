كمين يستهدف لجنة رئاسة الأركان بمنطقة الأقروض في تعز

الخليج 365 - متابعاتكشفت مصادر محلية عن تتعرض موكب مدير دائرة القضاء العسكري والوفد المرافق له في تعز ،نهار اليوم، لإطلاق نار أثناء مروره في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز.وأوضح بلاغ صادر عن إدارة شرطة تعز أن الموكب الذي يترأسه اللواء عبدالله الحاضري مدير دائرة القضاء العسكري وأعضاء اللجنة العسكرية، تعرض لإطلاق نار مباشر أدى لإصابة عدد من أفراد حماية الموكب في كمين مسلح نصبه ضابط أمن اللواء ٣٥ مدرع محمد شمسان.

وكان اللواء الحاضري قد وصل مدينة تعز قبل يومين على رأس لجنة عسكرية بتكليف من رئاسة هيئة الأركان للفصل في عدد من القضايا المتعلقة بالجانب العسكري في محافظة تعز.

وباشرت اللجنة مهامها في التحقيق بعدد من القضايا منها أحداث مديرية المسراخ الأخيرة، والتي تحركت اللجنة على ضوئها للمنطقة برفقة قائد الشرطة العسكرية ومدير دائرة الاستخبارات، لتقصي الحقائق في المنطقة، قبل أن يتعرض الموكب للكمين المسلح في الأقروض.

وقال البلاغ الأمني أن قائد جبهة الأقروض العقيد محمد العيد تدخل لحماية الموكب ومرافقته إلى سوق المسراخ ،قبل أن يتعرض هو الآخر لكمين مماثل أثناء عودته.

وأضاف البلاغ أن الضابط شمسان بمساندة المدعو فاروق الجعفري وشاهين الجرادي قاموا بمحاصرة منزل العقيد "العيد" وإطلاق النار على المنزل مما أدى إلى إصابة والدته وثلاثة آخرين.