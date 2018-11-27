فريق هندسي جيولوجي يدشن مسحاً لتنفيذ مشروع مياه قشن في المهرة

الخليج 365 - المهرة

شهدت محافظة المهرة نزولاً ميدانياً للفريق الهندسي الجيلوجي لمسح الوديان لتنفيذ مشروع مياه قشن الذي بدورة سيشكل سد فجوة و تكملة نقص عانت منها المديرية وبعد عملية المسح تم تعيين موقع المشروع الذي سينفذ في وادي غبوري.

وحسب بيان فإن النزول، من اجل متابعة التنفيذ وفق التوجيهات الصادرة لبدء اعمال المشروع وصول المعدات اللازمة وآلة الحفار لحفر عدد 2 ابار آرتوازية إلى جانب الآبار القديمه واللتي عددهن 2 ليصبح الإجمالي 4 آبار مغذية للمديرية بكمية المياه اللازمة للاستخدام والاستهلاك المنزلي.

مراحل المشروع جاري العمل فيها على قدم وساق من أجل ضخ المياه إلى الخزانات العامة والبدء في تجهيز مشروع مياه التحلية وإيصالها إلى الخزانات الرئيسية وتمديد الشبكات الداخلية للمنطقة وحتى منازل المواطنين.

ووفقاً للمصدر، فإن الخطوة، تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي الشيخ راجح باكريت منصب محافظ محافظة المهرة واستمرار في الأنجازات الخدمية التي تهم المواطن و بجهود حثيثة مستمرة من السلطة المحلية بالمديرية برئاسة الاستاذ /الشيخ فيصل بن حازم مدير عام مديرية قشن ودعم من المحافظ الشيخ راجح باكريت محافظ محافظة المهرة للعملية التنموية والنهضة الشاملة التي تشهدها محافظة المهرة منذ عام كامل في قطاع المياه وحفر الآبار الأرتوزاية لضمان ايصال خدمة الماء الى كل منازل وساكني المديرية.